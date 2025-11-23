«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и передала слово «Смотренье». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение, зафиксированное 23 ноября в 15:24 по мск, звучало как «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235».

До этого «жужжалка» выходила в эфир 20 ноября. Тогда были переданы три слова: «иксобоев», «лещохлев» и «коммерсант».

17 ноября УВБ-76 передавала такие слова, как «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый». При этом уточняется, что последние три уже звучали в эфире 20 февраля 2022 года — за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за который получила прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня». Существует версия, что она была частью системы, созданной в СССР в период холодной войны и якобы остается в использовании России.