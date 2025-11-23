Xiaomi представила дверной замок с ИИ и Face ID

Xiaomi представила умный дверной замок Smart Door Lock M40 за 3299 юаней (около 36,4 тыс. руб.). Новинка повторяет параметры флагманского замка M40 Pro, однако лишена системы сканирования вен на ладони и оснащена уменьшенным сенсорным дисплеем диагональю 4,94 дюйма, сообщает GizmoChina.

Замок получил систему умного глазка на базе двух камер: основной широкоугольной на 3 Мп и вспомогательной с разрешением 2 Мп. Замок поддерживает панорамный обзор, видеовызовов и уведомления в режиме реального времени, а для работы в темное время суток предусмотрены шесть инфракрасных светодиодов и несколько ночных режимов съемки.

В устройстве имеется механический замок, сохраняющий работоспособность даже при повреждении внешней панели. За безопасность также отвечают чип безопасности с защитой от взлома, зашифрованные протоколы связи и усиленная конструкция корпуса.

Smart Door Lock M40 поддерживает 12 способов разблокировки, включая 3D-распознавание лица, биометрическую идентификацию по отпечатку пальца с ИИ, NFC-карты, цифровые пароли и через мобильное приложение.

Габариты внешней панели составляют 431х98х46 мм, внутренняя часть имеет высоту 421 мм, а масса устройства составляет 5,18 кг. Питание обеспечивается встроенным аккумулятором емкостью 8000 мАч и резервным блоком из четырех АА-батареек. Панели оснащены разъемами USB Type-C для экстренного питания, а также поддерживается реверсивная беспроводная зарядка от совместимых смартфонов. Основного аккумулятора хватает до 4,5 месяца работы, резервного питания — до 6 месяцев.

Xiaomi Smart Door Lock M40 поддерживает Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6, работает под управлением HyperOS и интегрируется с приложением Mi Home, через которое работают удаленный доступ и уведомления. Управление возможно со смартфонов, планшетов, телевизоров, а также через автомобильную систему Xiaomi SU7.