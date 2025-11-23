Названы лучшие наушники стоимостью до 5 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших моделей наушников, стоимость которых не превышает 5 тыс. руб.

Открывают список Huawei FreeBuds SE 4 за 2,9 тыс. руб., оснащенные 10-мм драйверами, шестью микрофонами для шумоподавления во время звонков, защитой от влаги и пыли по стандарту IP54, функцией активного шумоподавления, сенсорным управлением и поддержкой Bluetooth 5.4. Для наушников заявлена работа до 10 часов от одного заряда без функции шумоподавления и до 50 часов с подзарядкой от кейса.

Следом идут OnePlus Nord Buds 3, которые за 3,7 тыс. руб. предлагают 12,4-мм излучатели с титановой диафрагмой и технологией BassWave, защиту IP55, активное шумоподавление до 32 дБ, режим прозрачности, поддержку Google Fast Pair, фирменный эквалайзер Sound Master и поддержку управления жестами. Заявленная автономность составляет до 12 часов без шумоподавления и около 43 часов при зарядке от кейса.

Замыкают топ CMF Buds 2 за 4,4 тыс. руб., выделяющиеся уникальным кейсом с прозрачным колесиком для управления громкостью и треками, 11-мм излучателями с надстройками Dirac Opteo и технологией Nothing Ultra Bass 2.0, шестью микрофонами, поддержкой активного шумоподавления, режима прозрачности, поддержкой пространственного аудио, а также Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Среди прочего отмечается работа до 13,5 часов без шумоподавления и 55 часов с зарядкой от кейса, а также наличие защиты по стандарту IP55.