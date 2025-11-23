Ученые планируют испытать метод, способный снизить яркость Солнца

Компания Stardust планирует испытать технологию, способную ослабить интенсивность солнечного излучения и тем самым снизить температуру на Земле. Об этом сообщает журнал New Yorker (NY).

Стартап, базирующийся в Израиле и зарегистрированный в Делавэре, предлагает использовать механизм, по принципу схожий с воздействием крупных вулканических извержений. При таких событиях в атмосферу поступают миллионы тонн диоксида серы, которые отражают часть солнечного света обратно в космос и приводят к коротким периодам глобального охлаждения.

По словам авторов публикации, идея управляемого уменьшения поступающей солнечной радиации обсуждается в научных кругах уже несколько десятилетий. Stardust планирует предпринять практические шаги к ее реализации. Разрабатываемая технология предполагает распыление специальных микрочастиц над облачными слоями для формирования отражающей завесы. Такая поверхность должна частично блокировать солнечное тепло, снижая климатическую нагрузку на Землю.

Представители стартапа не раскрывают состав используемых частиц, утверждая лишь, что они безопасны для человека и окружающей среды. При этом компания подчеркивает, что не намерена самостоятельно внедрять технологию: проект требует значительных ресурсов, международного согласования и тщательной оценки возможных рисков.

Соучредитель Stardust Янай Йедваб отметил, что стартап рассматривает свою работу как исследование потенциально важного инструмента климатической инженерии, а не как готовое решение для немедленного применения.