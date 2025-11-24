Новый процессор Kirin от Huawei приблизится к мощности Apple M5

Планшет/ноутбук Huawei MatePad Edge ещё не представлен официально, однако ранние утечки уже обещают ему впечатляющую производительность. По словам инсайдеров, новый процессор Kirin сможет приблизиться к мощности Apple M5, установленного в последних моделях iPad Pro.

© Huawei

Инсайдер UncleKanshan поделился обширным списком характеристик MatePad Edge и отметил ключевые отличия устройства от предыдущих поколений. Главным новшеством станет полностью обновлённый чип Kirin 9-й серии, который, согласно слухам, в три раза быстрее используемого в MatePad Pro 13.2 Kirin T92.

Чтобы обеспечить стабильную работу на такой мощности, Huawei якобы оснастила устройство продвинутой системой жидкостного охлаждения. Ожидается, что она позволит процессору поддерживать теплопакет до 28 Вт. Аккумулятор ёмкостью 12 800 мА·ч также получил новую конструкцию и, по данным утечек, будет справляться с высокими нагрузками и поддерживать зарядку мощностью до 140 Вт.

Самым необычным новшеством может стать поддержка более чем 13 000 Windows-приложений и игр на DirectX 11. Теперь остаётся лишь дождаться официального анонса.