Windows 11 получит ускоренный «Проводник»

Microsoft признала очевидное: «Проводник» в Windows 11 запускается медленно. Вместо переписывания кода компания решила применить обходной путь.

В следующем обновлении «Проводник» будет предварительно загружаться в фоновом режиме при запуске системы, чтобы открываться мгновенно. Сейчас explorer.exe запускается с системой, обеспечивая работу панели задач и меню «Пуск», но сам «Проводник» не работает в фоне.

Новый режим загрузит оболочку заранее и, по заверению Microsoft, незаметно увеличит потребление памяти. Если пользователю не понравится нововведение, его можно отключить в настройках папок, сняв галочку «Enable window preloading for faster launch times».

Предзагрузка будет включена по умолчанию и уже тестируется в инсайдерских сборках. Массовый релиз ожидается в начале 2026 года.

Стоит отметить, что данный шаг поможет решить проблему медленного открытия файлов, но не ускорит навигацию внутри «Проводника».