В Болгарии нашли «доисторический эмодзи»

Археологи на северо-востоке Болгарии продолжают раскопки в доисторическом комплексе Провадия-Солницата, который считается старейшим известным центром добычи соли в Европе.

© Naukatv.ru

Руководитель раскопок, академик Васил Николов, сообщил о новых находках, возраст которых превышает 7000 лет. Комплекс поражает своей архитектурной сложностью, социальными практиками и ритуальными традициями.

Массивный курган и роскошь древних строений

В центре внимания исследователей — крупный курган высотой 13 метров и шириной около 80 метров, образованный объединением нескольких меньших насыпанных холмов. Археологи обнаружили два здания фракийского аристократа с каменными фундаментами и стенами из высушенного кирпича. Интерьеры украшены светлой штукатуркой, редкой для того времени. Фрагменты эллинистической керамики, ритуальные ямы и следы сложных строительных техник указывают на высокий уровень развития поселения.

Повседневная жизнь и ремесла

Под слоями римского и фракийского периодов сохранились остатки доисторического поселения 5600–4350 годов до н. э. Солницата включала многоэтажные дома, производственные зоны и массивные укрепления.

«Что действительно поражает, — говорит Николов, — это глубина фундаментных траншей. Видны ямы для деревянных столбов, на которых стояли здания».

Община из около 400 человек сосредоточивалась на добыче и торговле солью. Среди находок — керамические сосуды, кремневые орудия, каменные топоры. Часть изделий производилась на месте, но многие заказывали у соседних мастерских, что указывает на раннюю форму контрактного труда.

«Это доисторическое общество опровергает представление о том, что наемный труд зародился с капитализмом», — отмечает Николов.

Ритуалы и мистические артефакты

Особое внимание ученых привлекли подношения домашним духам. Под полами домов нашли череп оленя с рогом, керамические сосуды, кремневые топоры, останки собаки и более двадцати каменных орудий. Некоторые жертвоприношения сопровождались огнем, что необычно для того периода и региона.

© Bulgarian National Radio

Одной из сенсаций стала маленькая глиняная фигурка с круглыми отверстиями вместо глаз, которую археологи назвали «доисторическим эмодзи». Ранее обнаруженная треугольная керамическая голова, символизирующая местное соляное божество, вызвала сенсационные интерпретации о «внеземном» происхождении, однако ученые подчеркивают, что это отражение художественных и ритуальных традиций.

Раскопки показали использование красной охры для окраски керамики и стен, а также сложные методы строительства многоэтажных домов. Обнаруженные двухэтажные печи весом более тонны, а также необычные круглые сосуды с носиками, напоминающие клювы птиц, использовались для заливки рассола при производстве соли. Эти находки демонстрируют высокий инженерный и технологический уровень доисторических жителей.

Солницата в культурном контексте

Солницата является уникальным памятником европейской доисторической урбанизации и экономической организации. Исследователи видят здесь первые проявления контроля над ресурсами, а также социального распределения труда и богатства. Комплекс станет частью будущего Европейского маршрута соляного наследия, соединяющего древние центры производства соли в Польше, Румынии, Сербии, Германии, Франции и Италии.