На Geekbench появились результаты смартфона Galaxy A57 с чипсетом Exynos 1680

Портал GSMArena со ссылкой на инсайдера Абхишека Ядава рассказал, что Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy A57, преемника Galaxy A56. Инсайдер рассказал, что бенчмарк Geekbench опубликовал результаты тестирования прототипа Galaxy A57 с чипсетом Exynos 1680, который является продолжением Exynos 1580, используемым в Galaxy A56.

Exynos 1680 ещё находится на стадии тестирования, поэтому «к его производительности не следует относиться слишком серьёзно», отмечает источник. В Geekbench 6.5 для Android в одноядерном тесте процессор получил 1311 баллов, в многоядерном — 4347. Прототип Galaxy A57, на котором проводился тест, имел 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16.

Однако непонятно, речь идёт о флагманской версии или базовой, при этом старшая модель серии Galaxy A56 также оснащена 12 ГБ ОЗУ.

Exynos 1680 SoC оснащён восьмиядерным процессором, состоящим из одного основного ядра с тактовой частотой 2,91 ГГц, четырёх ядер производительности с тактовой частотой 2,6 ГГц и трёх энергоэффективных ядер с тактовой частотой 1,95 ГГц. Основное отличие от Exynos 1580 заключается в том, что текущее поколение имеет на одно ядро производительности больше и на одно ядро энергоэффективности меньше при неизменных тактовых частотах. Однако это может измениться, поскольку чипсет находится на стадии разработки прототипа.