Хакеры взломали поставщика и получили данные более 200 компаний

Каждый четвертый работающий россиянин отметил отсутствие в своей организации дополнительных программ корпоративной поддержки сотрудников. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) при поддержке «Avon Россия», его результаты приводит ТАСС.

Согласно данным опроса, реализация различных мер поддержки сотрудников «в большей степени» присутствует в компаниях среднего (70%) и крупного бизнеса (61%), а также в организациях, где доля женщин составляет от 51% до 75%.

Авторы исследования выяснили, что у 62% компаний, работающих в России, меры поддержки и карьерного развития сотрудников находятся на разных этапах внедрения, а у 14% компаний такие программы носят формализованный характер.

Среди основных причин отсутствия инициатив называются недостаток ресурсов (30%) и отсутствие необходимости (24%). При этом только 30% компаний реализуют меры по профессиональной поддержке женщин во время и/или после декретного периода, что в два раза ниже по сравнению с поддержкой всех сотрудников.

«Каждая 11 компания помогает женщинам только в период декрета, каждая третья — только после декретного отпуска. Среди основных мер поддержки — курсы по обучению и адаптации (25%), предоставление гибкого графика (18%). Еще 42% представителей работодателей затруднились назвать существующие в компании меры поддержки для сотрудниц», — сказано в отчете НАФИ и «Avon Россия».

В опросе приняли участие 500 представителей работодателей и более 900 россиян, работающих по найму.