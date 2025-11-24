Вышла Nothing OS 4.0: Android 16, новые Glyph‑фишки и масса улучшений

Бренд Nothing выпустил главное обновление для своих смартфонов. Nothing OS 4.0. Новинка основана на Android 16 и делает интерфейс системы более строгим.

Так, свежее обновление принесло сверхтёмный режим Extra Dark Mode для OLED‑экранов и новый формат многозадачности Pop‑up View, который открывает программы в маленьких плавающих окнах.

Движок приложения камеры TrueLens Engine переработали, а работа нейросетей теперь сопровождается индикатором, чтобы пользователь понимал, когда задействован ИИ.

Обновление развёртывается волнами: первым его получил Nothing Phone (3). Владельцы Phone (2), (2a), (3a) и (3a Pro) увидят прошивку через неделю, CMF Phone 1 и 2 Pro — в конце декабря, а бюджетный Phone (3a Lite) — в середине января.

Представители Nothing уже заявили о планах и дальше улучшать экосистему. В том числе за счет добавления новых функций.