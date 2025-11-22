Испытания новой версии ускорителя Starship закончились повреждением ракеты

Во время испытаний в Южном Техасе в 4:04 утра по североамериканскому времени новая версия первой ступени транспортной системы Starship получила значительные повреждения, которые были классифицированы как взрыв вовнутрь, или имплозия.

© Ferra.ru

Наибольшие повреждения были в нижней части, рядом с резервуаром с жидким кислородом. SpaceX и Илон Маск в течение нескольких первых часов после аварии никак не прокомментировали инцидент. Super Heavy V3 — новая версия ускорителя ракеты Starship — представляет собой модифицированную версию предыдущей модели с многочисленными улучшениями.

Первоначальные испытания состояли в проверке системы загрузки криогенного топлива и проведении испытаний на повышение давления, а также в испытании 33 двигателей Raptor. Энергия последующего взрыва была ниже, чем при предыдущем инциденте с разгонным блоком в июне, но повреждения всё равно оказались серьёзными.

© StarshipGazer

По информации издания ArsTechnica со ссылкой на источники, SpaceX планирует достичь нормальной частоты полётов к 2026 году, используя Starship для посадки, повторного использования и миссий Starlink. Тестовая кампания Artemis и высадка на Луну с экипажем для NASA запланированы на 2026 и 2028 годы соответственно.

Несмотря на серьёзные повреждения, SpaceX может быстро диагностировать проблемы и возобновить испытания. Компания сохраняет устойчивость и располагает достаточными ресурсами для продолжения разработки Starship, отмечает источник.