Ученые заявили о способном менять память смертельном оружии

Создание так называемого «мозгового оружия», способного воздействовать на человеческое сознание, память и поведение, стало возможностью благодаря современным достижениям в области нейронауки и искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследования ученых из Брэдфордского университета.

Речь идет о манипулировании центральной нервной системой, заявили Майкл Кроули и Малкольм Дандо.

По словам Кроули, человечество вступает в эпоху, когда полем битвы может стать сам мозг. Он отметил, что все более точными, доступными и привлекательными для государств становятся инструменты манипулирования центральной нервной системой — для успокоения, дезориентации или даже принуждения.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и университета Суррея в Великобритании провели исследование при участии тысяч добровольцев. Используя сканирование мозга, эксперты выявили удивительно внезапное изменение электрической активности примерно за 4,5 минуты до наступления сна.