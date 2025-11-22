Microsoft признала, что многие основные функции Windows 11 не работают

Microsoft сообщила о системной ошибке в Windows 11, которая затрагивает работу ряда базовых компонентов операционной системы. Соответствующее предупреждение появилось в блоге службы поддержки компании на фоне продолжающихся сбоев в работе Windows и Office, сообщает Neowin.

© Microsoft

По заявлению Microsoft, причиной нестабильности стала ошибка в обработке интерфейсного языка разметки XAML. Из-за этого некорректно работают критически важные элементы оболочки системы, включая меню «Пуск», панель задач, «Проводник» и приложение «Параметры».

По данным Microsoft, сбои могут проявляться в виде аварийного завершения процессов и неправильного запуска служб. В числе возможных симптомов названы: крах процессов Explorer.exe и ShelHost.exe, нестабильная работа StartMenuExperienceHost, автоматический сбой приложения «Параметры», аварийное завершение приложений при инициализации XAML-интерфейсов, отсутствие панели задач при запущенном «Проводнике», ошибки компонентов ImmersiveShell и других XAML-представлений.

При этом Microsoft признала существование проблемы только сейчас, хотя, по ее данным, ошибка присутствует с июля 2025 года — с выхода обновления KB5062553. Дополнительно отмечается, что сбой затронул и Windows 11 версии 25H2, так как она использует ту же кодовую базу, что и 24H2.

Сроки выпуска исправления компанией пока официально не обозначены.