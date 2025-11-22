Эксперты разочаровались камерой нового и дорогого iPhone

Эксперты DxOMark опубликовали результаты тестирования камеры смартфона iPhone Air.

Смартфон оснащается одной тыльной камерой с разрешением 48 Мп с сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма. По итогам испытаний iPhone Air набрал 141 балл в общем рейтинге: 134 балла за фотосъемку и 155 — за видеозапись. Существенным ограничением стало отсутствие оптического зума — смартфон поддерживает только цифровое приближение, что негативно сказалось на показателях съемки с увеличением.

К преимуществам камеры iPhone Air эксперты отнесли точную экспозицию и широкий динамический диапазон, приятную цветопередачу, хороший баланс между текстурой и шумом, высокую детализацию и экспозицию на ночных снимках, а также эффективную стабилизацию при видеосъемке.

В качестве недостатков камеры было названо отсутствие вспомогательных объективов, малая глубина резкости, недостаточная детализация и неточная экспозиция в режиме боке, замедленная фокусировка в фоторежиме и периодическая потеря фокуса в видеорежиме, а также нестабильная экспозиция.

Несмотря на отставание от текущих лидеров рынка, результат эксперты оценили как конкурентоспособный. Схожие позиции в рейтинге занимают iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, а также Google Pixel 7 и Pixel 9. При этом iPhone 15 в тестах продемонстрировал несколько более высокие показатели.