Ведущий ученый выступил с разоблачением «климатической истерии»

Скептицизм по поводу изменения климата вновь всплыл на поверхность, поскольку некоторые эксперты утверждают, что точные причины глобального потепления остаются неясными и что политика, направленная на его устранение, мотивирована скорее деньгами, чем наукой.

Ричард Линдзен, почетный профессор метеорологии Массачусетского технологического института (MIT), десятилетиями изучал науку об атмосфере. Он рассказал Daily Mail, что общественная истерия вокруг глобального потепления на самом деле не основана на реальных данных.

Изменение климата - это термин, используемый для описания потепления Земли, главным образом в результате деятельности человека, такой как сжигание угля, нефти и газа, напоминает Daily Mail. Ученые и климатические активисты предупреждают, что это дополнительное тепло может вызвать более сильные штормы, повышение уровня моря, которое затопит города, и более жаркое лето, которое затруднит выращивание продуктов питания во всем мире, - и все это в течение следующих 25 лет.

Однако Линдзен считает, что финансовые последствия контроля над энергетической отраслью стоимостью в несколько триллионов долларов стали истинной мотивацией для политиков поддержать ошибочные исследования, которые утверждают, что небольшое повышение температуры приведет к немедленным катастрофам.

"Тот факт, что у вас есть индустрия стоимостью в несколько триллионов долларов, и у вас есть возможность полностью изменить ее, очень привлекателен для многих политиков, - объяснил американский профессор. – Они сходят с ума от этого. Еще полградуса, и мы обречены, и так далее. Общественность знает, что это чепуха”.

Линдзен объяснил основные математические принципы, лежащие в основе того, что он назвал "климатической тревогой". Он сказал, что акцент на снижении конкретных выбросов, таких как углекислый газ (co₂), просто не приводит к изменениям температуры во всем мире, о которых говорят защитники.

Ученый отметил, что температура на планете значительно колебалась на протяжении всей истории человечества, и наука до сих пор не может окончательно доказать, какова была точная причина как экстремального потепления, так и похолодания.

"Мы не понимаем оледенения, которое произошло в 15 веке. Вы знаете, так что же происходило тогда? Недостаточная температура?" - сказал Линдзен о событии в Северном полушарии, известном как Малый ледниковый период.

По данным Международного энергетического агентства (IAE), мировая энергетическая отрасль в настоящее время стоит от 6 до 7 триллионов долларов, при этом более 80 процентов потребляемой во всем мире энергии по-прежнему зависит от ископаемого топлива.

Несмотря на то, что альтернативные источники чистой энергии составляют лишь небольшую часть отрасли, IAE отмечает, что в этом году правительства и частные компании инвестировали рекордные 2,2 трлн долларов в проекты в области солнечной, ветровой и электрической энергии - вдвое больше, чем в ископаемое топливо.

В США политики вложили миллиарды долларов в финансирование проектов по борьбе с изменением климата, в том числе администрация Байдена выделила 27 миллиардов долларов в Фонд по сокращению выбросов парниковых газов для финансирования проектов в области чистой энергетики и решения проблем, связанных с изменением климата.

Линдзен утверждал, что законодатели назвали CO₂ одним из крупнейших климатических вредителей, производимых энергетическими компаниями, но на самом деле это незначительный парниковый газ, который благотворно влияет на рост растений.

Исследователь утверждал, что общемировая тенденция демонизации некоторых парниковых газов дала многим ученым "свободу действий" для изучения и поддержки теорий об изменении климата, в результате чего их университетам были предоставлены крупные финансовые гранты.

В последние годы федеральные агентства США ежегодно тратят до 5 миллиардов долларов на исследования климата, а бюджет Белого дома на 2024 год предусматривает выделение 1,6 миллиарда долларов университетам и неправительственным организациям (НПО) на исследования в области изменения климата, направленные на изучение неизбежных стихийных бедствий, которые может вызвать глобальное потепление, пишет Daily Mail.

Кроме того, Линдзен неоднократно заявлял, что ученые, оспаривавшие противоречивые данные об изменении климата, часто получали отказ от своих исследований в научных статьях, а редакторы, опубликовавшие их результаты, позже были уволены.

"Я думаю, это обнадеживает, что люди начинают, по крайней мере, сомневаться в этом. Исторически это аномалия, и она станет позором для нашей эпохи", - сказал Линдзен о наследии изменения климата.

Стало известно о готовности Трампа жить при мэре-коммунисте

Джудит Карри, бывшая заведующая кафедрой наук о Земле и атмосфере в Технологическом институте Джорджии, тоже утверждает, что исследования, выявляющие недостатки в моделях изменения климата, были "отфильтрованы" и отклонены научными статьями. В 2011 году она заявила Daily Mail, что один из соавторов ее собственного исследования тщательно подобрал результаты, чтобы подчеркнуть незначительное повышение глобальных температур десятилетия назад, скрыв при этом данные о том, что потепление прекратилось по меньшей мере на 13 лет, начиная с конца 1990-х годов.

Опубликованные исследования предупреждают, что если правительствам во всем мире не удастся удержать средние мировые температуры от повышения на 2,7°F выше доиндустриального уровня к 2050 году, это может спровоцировать неудержимое таяние ледяных покровов, неурожаи и смертельную жару.

Несмотря на опасения, Линдзен подсчитал, что удвоение содержания CO₂ в воздухе само по себе повысит температуру в мире лишь примерно на полградуса.

Однако многие исследования, предсказывающие климатический апокалипсис, также предполагают, что с каждым новым потеплением в атмосферу автоматически поступает все больше водяного пара, который удерживает тепло гораздо сильнее, чем CO₂.

Линдзен назвал это предположение ошибочным, отметив, что природа обычно борется с серьезными колебаниями климата на планете, вместо того чтобы усугублять их.

Его теория, получившая название "эффект радужки", предполагает, что когда в тропиках становится слишком тепло, мощные грозы пробивают дыры в облаках, открывая "радужку", которая позволяет дополнительному теплу уходить в космос. Это напрямую нейтрализует способность водяного пара улавливать тепло, уменьшая слой богатых влагой облаков, которые в противном случае удерживали бы больше тепла.

Линдзен добавил, что даже если все страны заключат международные соглашения о "чистых нулевых" выбросах к 2050 году, что означает полное прекращение выбросов CO₂ из топлива, это предотвратит потепление лишь на малую долю градуса.

Однако глобальные финансовые затраты на соблюдение строгих экологических норм могут составить сотни триллионов долларов, предупредил Линдзен, назвав это ужасным компромиссом, который практически ничего не даст.

Между тем, современные уровни содержания CO₂ помогают растениям расти и нуждаются в меньшем количестве воды, обеспечивая миллиарды людей большим количеством продуктов питания.

"Я думаю, что у нас низкий уровень CO₂. В геологическом смысле это слишком низкий уровень. Даже увеличение содержания co₂, которое мы наблюдали до сих пор, вероятно, увеличило площадь пахотных земель на 30-40 процентов", - утверждает Линдзен.

"Мы не являемся причиной надвигающегося кризиса, как нам кажется", - заявил он.

Другие эксперты, включая Билла Гейтса и руководителей аналитических центров по охране окружающей среды, также подвергли сомнению некоторые предположения о климатической угрозе. Несмотря на то, что за последнее десятилетие он, как сообщается, потратил около 2 миллиардов долларов на инициативы по борьбе с изменением климата, основатель Microsoft изменил курс и заявил, что мировые лидеры должны сосредоточиться на других глобальных угрозах, таких как ядерная война.

Другой бывший климатический активист, Тед Нордхаус, также выступил против того, что он назвал сдвигом планки для климатического паникерства. Автор и соучредитель некоммерческого экологического аналитического центра Breakthrough Institute рассказал, что старые модели, предсказывающие катастрофические последствия глобального потепления в этом столетии, часто основывались на том, что к 2100 году планета потеплеет примерно на 9° по Фаренгейту.

Когда эти оценки перестали казаться реалистичными, в основном из-за того, что страны со временем стали проводить политику в области экологически чистой энергетики, климатологи начали предупреждать, что потепление всего на 5°F приведет к таким же катастрофам.