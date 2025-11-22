Гуманоиды Figure 02 начали выходить из строя на заводе BMW после сборки 30 000 авто

Компания Figure AI завершила 11-месячные испытания гуманоидных роботов Figure 02, использовавшихся на производственных линиях BMW для сборки автомобилей. По итогам тестового периода устройства были выведены из эксплуатации из-за значительного физического износа, сообщает Interesting Engineering. За время пилотного проекта роботы участвовали в сборке более 30 тыс. автомобилей BMW X3 и осуществили загрузку свыше 90 тыс. листовых металлических элементов. Опубликованные компанией видеоматериалы демонстрируют заметные механические повреждения оборудования: выраженные царапины, деформации и, в ряде случаев, частичную потерю функциональности манипуляторов. Наиболее уязвимой частью конструкции оказались предплечья, что разработчик связывает с конструктивными особенностями текущего поколения устройств. Роботы выполняли операции по извлечению металлических заготовок из контейнеров и их установке на сварочные приспособления. Средний производственный цикл составлял 84 секунды, из которых 37 секунд приходились непосредственно на загрузку деталей. По данным Figure AI, точность выполнения операций превышала 99%. Оборудование эксплуатировалось в условиях, приближенных к промышленным стандартам: по 10 часов в день, пять дней в неделю. Несмотря на выявленные проблемы с долговечностью, компания охарактеризовала проект как успешный и объявила о переходе к следующему поколению роботов — Figure 03, конструкция которых будет усилена с учетом полученного опыта.

