На AI Journey подведены итоги соревнований в области генеративного ИИ и ИИ-агентов

Подведены итоги международного соревнования AI Journey Contest 2025. Победители разделили призовой фонд в 6,5 млн рублей. Награждение состоялось на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

В этом году участники прислали на конкурс рекордное количество решений — 12 тыс. Больше всего заявок на участие поступило из Индии, России, Узбекистана, Эфиопии и Кыргызстана.

«AIJ Contest — ровесник крупнейшей в России международной конференции AI Journey. В этом году оба события отмечают 10-летие и синхронно вышли на новый уровень. 12 тысяч поступивших на конкурс решений — это в два раза больше, чем за последние два года вместе взятые! Вовлеченность AI-исследователей со всего мира подтверждают актуальность соревнования и его высокий авторитет. AIJ Contest превратился в мощную платформу для консолидации комьюнити дата-сайентистов и разработчиков. Генеративные модели становятся ключевым инструментом для создания AI-агентов, разработки мультимодальных систем и апгрейда рекомендательных сервисов, что задало новое направление конкурса. Мы сфокусировались на кейсах, где применение GenAI-технологий наиболее эффективно в бизнесе, которые максимально релевантны для профессионального комьюнити», — отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Конкурсантам нужно было выбрать для решения одну, две или три задачи. Наиболее популярной оказалась задача GigaMemory: global memory for LLM («Оценка генеративных способностей LLM-агентов») — доля решений по ней составила 40%. Далее расположились задачи Human-centered AI Assistant («Человекоцентричный ИИ-помощник») и Agent-as-Judge («Автономный AI-агент для рекомендаций»).

Призовые места заняли участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Таганрога и Тюмени.