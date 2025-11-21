NASA выяснили, чем на самом деле является комета-НЛО 3I/ATLAS

Специалисты NASA установили природу космического объекта 3I/ATLAS, который некоторые исследователи рассматривали как потенциальный корабль пришельцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, речь идет именно о комете. И это достоверная информация, уточнили ученые. Они заявили, что очень хотят найти признаки жизни во Вселенной, однако утверждать, что это неопознанный летающий объект, абсолютно точно нельзя.

«3I/ATLAS — это комета», — подчеркнул Амит Кшатрия, сотрудник NASA.

На пресс-конференции он сообщил, что к комете приблизились космические аппараты, которые сделали более качественные фотографии. Уточняется, что космический аппарат NASA, предназначенный для исследования Марса, приблизился к комете, которая находилась всего в 18 миллионах миль (29 миллионах километров) от него. Исследователи описали эту комету как огромный пушистый шар.

В начале июля 2025 года астрономы из обсерватории 3I/ATLAS зафиксировали необычный объект, движущийся к Земле с высокой скоростью по нестандартной траектории. Гарвардский ученый Ави Леб предположил, что это неопознанный летающий объект, так как его поведение не соответствует характеристикам обычных комет. Ожидается, что объект приблизится к нашей планете в середине декабря.