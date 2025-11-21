В Венгрии вскрыли нетронутый римский саркофаг возрастом 1,7 тыс. лет

Венгерские археологи вскрыли римский саркофаг, который пролежал под землёй около 1,7 тысячи лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Специалисты Будапештского исторического музея открыли известняковый саркофаг и обнаружили внутри хорошо сохранившийся скелет молодой женщины, остатки одежды с золотой вышивкой и множество артефактов.

Среди них — два стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, янтарные украшения и костяная шпилька для волос.

Исследование останков должно помочь установить возраст женщины, состояние её здоровья и социальный статус.

Как отметила ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш, саркофаг оказался полностью герметичным.

Она добавила, что тщательность погребения указывает на глубокую привязанность родственников к женщине.

