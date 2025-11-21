Цитата президента РФ Владимира Путина о будущем ИИ, сказанная в 2017 году, изменила подход Запада к развитию технологий. Теперь все стратегические документы США и НАТО, касающиеся ИИ, опираются на это предупреждение, пишет РИА Новости.

Как заявил Путин, искусственный интеллект — это не только будущее России, но и всего человечества. По его словам, ИИ открывает огромные перспективы, но также несет в себе множество пока непредсказуемых рисков. Тот, кто сможет занять лидирующие позиции в этой области, станет властелином мира, заявил глава РФ.

Как отмечается, к 2030 году НАТО планирует полностью перевести свои структуры на цифровые технологии, активно внедряя искусственный интеллект на всех уровнях. Уже сейчас в военных учебниках НАТО, которые используются для обучения украинских военнослужащих, применяются российские разработки, такие как автономное управление беспилотниками и системы распознавания целей с помощью ИИ.

Также сообщается, что в 2024 году Соединенные Штаты планируют выделить свыше 100 миллиардов долларов на развитие военного искусственного интеллекта. Правительство США также обнародовало стратегический документ под названием «America's AI Action Plan». Этот план формально ориентирован на мирное использование ИИ, однако его реальная цель — обеспечить США доминирование в данной области технологий.

Путин подчеркивал, что страна не должна полагаться на иностранные разработки в сфере искусственного интеллекта и должна активно развивать собственные технологии. Для этого будет создан государственный центр по ИИ, а к 2030 году вклад этой отрасли в экономику страны должен превысить 11 триллионов рублей.