Ученый раскрыл шокирующие подробности об артефакте из гробницы Тутанхамона

Египтологу из Йельского университета Майклу Тричу удалось определить, к какому объекту принадлежал необычный фрагмент, напоминающий осколок керамической чаши, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в конце XIX века. Об этом сообщает Daily Mail.

Артефакт известен в научной среде под обозначением ЕСМ 1887. Исследования показывают, что он создан из песка, кремния или измельченной кварцевой гальки. Эти материалы укладывались в форму, после чего изделие покрывалось глазурью. Также в артефакте обнаружено несколько отверстий.

Трич утверждает, что найденный фрагмент, вероятно, принадлежал ожерелью в форме широкого воротника. Фараон даровал такие «символы» высокопоставленным чиновникам, считая, что они укрепляют лояльность приближенных. Также есть вероятность, что их использовали в ритуальных обрядах.

Трич отметил, что подобные «ошейники» предположительно раздавали на изысканных банкетах. Эта награда символизировала королевское признание и способствовала укреплению жесткой социальной иерархии в древнем Египте.

В символическом смысле широкие ошейники могут нести культовое значение. Их текстуальное оформление намекает на их роль в возвышении и, иногда, обожествлении носителя, сообщил исследователь. Он отметил, что исследование Трича пока не прошло рецензирование.

