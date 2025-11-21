На Солнце появились два новых активных гиганта

На видимую сторону Солнца выходят два новых активных центра. Однако сильного влияния на космическую погоду около Земли они еще не оказывают.

© Российская Газета

Об этом Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказала в своем Telegram-канале.

"На левом восточном краю Солнца наблюдается выход на обращенную к Земле сторону двух новых, довольно крупных, центров активности", - говорится в сообщении.

Ученые добавили, что визуально новые гиганты похожи на те, которые появились в первой половине ноября и "трясли" Землю почти десять дней. Они, в частности, вызвали вторую по силе магнитную бурю за пять лет.

При этом новые центры пока показывают лишь умеренную активность - они даже не пробили порог вспышек M.