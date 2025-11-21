ИКИ РАН: На Солнце появились два новых активных гиганта
На видимую сторону Солнца выходят два новых активных центра. Однако сильного влияния на космическую погоду около Земли они еще не оказывают.
Об этом Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказала в своем Telegram-канале.
"На левом восточном краю Солнца наблюдается выход на обращенную к Земле сторону двух новых, довольно крупных, центров активности", - говорится в сообщении.
Ученые добавили, что визуально новые гиганты похожи на те, которые появились в первой половине ноября и "трясли" Землю почти десять дней. Они, в частности, вызвали вторую по силе магнитную бурю за пять лет.
При этом новые центры пока показывают лишь умеренную активность - они даже не пробили порог вспышек M.
"Думается, что они будут пытаться это сделать уже сегодня", - считают в ИКИ РАН.