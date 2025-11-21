Российская миссия отправится искать следы жизни на Венере

Россия запустит автоматическую миссию «Венера-Д» для комплексного изучения Венеры. Этот проект запланирован в рамках национального проекта «Космос», заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

© NASA

Миссии предстоит изучить природу парникового эффекта на Венере, из-за которого ее температура достигает 500 градусов Цельсия, а давление – почти 100 атмосфер, а также выявить следы вулканической активности. Особое внимание ученые намерены уделить слою облаков на высоте 50 – 70 км. Предыдущие исследования показали, что температура и давление там близки к земным. Возможно, там может присутствовать примитивная жизнь, сообщает «Вечерняя Казань».

Станция будет состоять из орбитального аппарата, посадочного модуля и двух аэростатных зондов. Последним предстоит проводить прямые измерения в атмосфере.

Название «Венера-Д» означает «Венера Долгоживущая». К эскизному проектированию намерены приступить в январе 2026 года. Запуск станции состоится не позднее 20236 года. «Венере-Д» предстоит стать первым с 1984 года отечественным венерианским зондом.

