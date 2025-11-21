МВД предупредило об опасных сообществах в мессенджерах

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о систематической работе по выявлению и блокировке в Telegram закрытых сообществ, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

По ее словам, злоумышленники распространяют в каналах и чатах сообщения об угрозах взрывов и захвате заложников в школах и вузах, стремясь создать видимость нападения и спровоцировать массовую панику. Для придания достоверности паническим слухам используется информация из открытых источников: данные об учащихся, расписании занятий и внутренних школьных мероприятиях.

Волк подчеркнула, что главная задача организаторов таких каналов — создание атмосферы страха через срыв учебного процесса, отмену занятий и подрыв доверия к государственным образовательным учреждениям, эксплуатируя родительские тревоги за детей. Представитель МВД призвала граждан сохранять спокойствие, не распространять неподтверждённую информацию и незамедлительно сообщать о подобном контенте в правоохранительные органы через сайт ведомства, горячую линию или участкового.

