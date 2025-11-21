Компания Adobe приобрела российскую компанию Semrush из Санкт-Петербурга за сумму в $1,9 млрд. Semrush основана в 2008 году, и стала ведущим мировым поставщиком решений для цифрового маркетинга, специализируется компания на контент-маркетинге.

© Ferra.ru

По информации RB.RU, ожидается, что это приобретение позволит Adobe расширить портфель в области маркетинга и технологий искусственного интеллекта.

Сервисы Semrush, которыми пользуются такие известные бренды, как Amazon и TikTok, включают в себя инструменты SEO и GEO (оптимизация контента для ИИ), предназначенные для улучшения видимости в языковых ИИ-моделях (LLM). По мере роста влияния ИИ различные компании всё больше сосредотачиваются на контроле своего присутствия в контенте, созданном с помощью ИИ, Adobe не исключение.

Покупка обусловлена ещё и тем, что благодаря ИИ посещаемость американских розничных веб-сайтов в октябре выросла на 1200%. Привычный поиск в интернете дать это не может. Отмечается, что в настоящее время Adobe совершенствует свою платформу Digital Experience для использования автономных систем искусственного интеллекта.