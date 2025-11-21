На Android заработала передача файлов на iPhone по AirDrop

Компания Google добавила в линейку Pixel 10 обновленный сервис Quick Share с поддержкой передачи файлов на устройства Apple через AirDrop. Об этом говорится в блоге компании.

© Google

Владельцы Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold могут отправлять фотографии и документы на iPhone без использования сторонних приложений и облачных сервисов. Функция работает в офлайн-режиме и поддерживает двустороннюю передачу данных.

Для подключения на устройстве Apple достаточно включить стандартный режим видимости «Для всех» на 10 минут, после чего смартфон Pixel автоматически распознает iPhone и выполняет передачу данных с сопоставимой скоростью.

Официального открытия протоколов со стороны Apple не было. Судя по всему, решение реализовано за счет обратного инжиниринга и программной эмуляции механик AirDrop, без формального партнерства между компаниями.

На текущий момент функция доступна эксклюзивно для линейки Pixel 10. В Google заявляют, что в перспективе планируют расширить поддержку на другие Android-устройства — при условии, что Apple не ограничит работу механизма в будущих версиях iOS.