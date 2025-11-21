Названа родина планеты Тейя, врезавшейся в Землю 4,5 млрд лет назад

Немецкие исследователи предложили новую версию происхождения планеты Тейя — космического тела размером с Марс, которое около 4,5 млрд лет назад столкнулось с молодой Землёй и привело к образованию Луны.

Как выяснилось, учёные Института исследования Солнечной системы имени Макса Планка сравнили изотопный состав образцов лунного и земного вещества и пришли к выводу: Тейя сформировалась не на окраине Солнечной системы, как предполагали ранние модели, а в непосредственной близости от Земли.

По общепринятой гипотезе, удар между протоЗемлёй и Тейей произошёл спустя примерно 100 млн лет после формирования Солнечной системы. В результате Земля получила современный вид, а из выброшенных в космос обломков сформировалась Луна. Однако точное происхождение Тейи до сих пор оставалось неизвестным.

Чтобы это выяснить, ученые исследовали изотопы железа, хрома, молибдена и циркония в 15 земных образцах, метеоритах и в шести лунных образцах, доставленных миссиями «Аполлон». Изотопный профиль вещества позволяет указать регион, в котором сформировалось небесное тело.

Результаты анализа показали: Луна и Земля практически не различаются по изотопному составу железа — как и по ряду других элементов, о чём уже указывали предыдущие исследования. Это говорит о том, что оба тела сформировались из материала, происходящего из одной и той же области Солнечной системы.

Ученые смоделировали десятки сценариев, которые могли привести к текущей картине распределения изотопов. Наиболее убедительным оказался вариант, при котором Земля и Тейя формировались рядом — Тейя могла находиться даже ближе к Солнцу, чем Земля.