Ученые обнаружили кокон межзвездного «инопланетного корабля»

Национальное управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) опубликовало снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая покрыта каплевидным пылевым коконом, отходящим от ее твердого ледяного ядра.

Снимок сделал космический телескоп «Хаббл» 21 июля текущего года, комета в тот момент находилась на расстоянии 445 миллионов километров от Земли. Ученые отмечают, что на снимке, помимо кометы видны полосы неподвижных фоновых звезд, все потому что телескоп отслеживал ее в движении по гиперболической траектории.

