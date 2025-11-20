Ученый рассказал о влиянии гигантского солнечного протуберанца на Землю

Научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал о том, как гигантский солнечный протуберанец повлияет на Землю. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Эйсмонта, подобный выброс может привести к появлению магнитных бурь на Земле. Как уточнил эксперт, это случится в том случае, если плазма полетит в сторону Земли. Впрочем, точный прогноз составить пока рано — сила и сроки возможных последствий будут зависеть от скорости облака и его мощности.

При этом Эйсмонт добавил, что возможная магнитная буря может повлиять на метеозависимых людей, или даже вывести из строя линии электропередачи.

«Если очень сильный выброс, могут быть неприятности с магистральными линиями электропередачи, отключения. Обычно к этому готовятся и переводят в безопасный режим. Со спутниками Земли такие же последствия – перебой или вообще могут выйти из строя, если не переведены в безопасный режим», – заявил он.

Ранее на Солнце произошел выброс большого «царя-протуберанца».