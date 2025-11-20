Ученые сделали шокирующее открытие о вейпах

Электронные сигареты содержат в три тысячи раз больше бактерий, чем сиденья унитазов. К такому выводу пришли микробиологи из лаборатории BioLabTests, передает Daily Mail.

Для эксперимента ученые взяли вейп марки Lost Mary со вкусом клубничного льда. Сразу после распаковки с его поверхности были взяты пробы, их также снимали в течение последующих двух недель использования. Результаты исследования показали стремительный рост микробных колоний уже через два-три дня использования вейпа.

В частности, на третий день эксперимента на мундштуке было зафиксировано около 150 тысяч колониеобразующих единиц бактерий и грибков. При этом на общественном туалете обычно присутствует около 50 таких единиц на семь квадратных сантиметров.

Среди обнаруженных на вейпе микроорганизмов — Bacillus, кишечная палочка E. coli, стафилококк и энтерококк.

Профессор Алексеева: Вейпы губительны для подростков из-за их влияния на гормоны

По итогам эксперимента микробиологи порекомендовали регулярно очищать вейпы антибактериальными салфетками — не реже чем раз в три дня. При этом особое внимание стоит уделять мундштуку и корпусу устройства.