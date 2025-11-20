На AI Journey подписана методология оценки финансового эффекта от внедрения ИИ

На международной конференции AI Journey 2025 состоялось подписание меморандума о признании первой в отрасли методологии оценки финансового эффекта от внедрения искусственного интеллекта.

Документ устанавливает стандарт оценки эффективности для всей финансовой отрасли, создавая общую «точку отсчета» для банков и компаний при инвестировании в AI.

Методология позволяет стандартизировать и упростить оценку эффективности AI-проектов. В ней описаны подходы к расчету выгоды как от коммерческих инициатив, так и от R&D-проектов и решений без прямой мгновенной прибыли.

К разработке и принятию методологии присоединились ключевые игроки финансового рынка. Документ подписали: Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Московская биржа, ВСК, Дом.РФ, МКБ, ВЭБ РФ и Капитал Лайф Страхование.

Работа над методологией велась на площадке отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансовой отрасли», инициированного Альянсом в сфере ИИ совместно с Ассоциацией ФинТех.

«Разработка единой методологии оценки финансового эффекта от ИИ – стратегически значимая инициатива для нашей отрасли. Общие стандарты эффективности и единые метрики позволят всем игрокам говорить на одном языке при внедрении ИИ, что повысит прозрачность инвестиций и доверие к технологиям. Благодаря системному подходу и открытому сотрудничеству мы ускорим внедрение AI-решений и сделаем финансовую систему более конкурентоспособной и технологичной», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин.

Президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк подчеркнул, что создание единой методологии оценки финансового эффекта от внедрения искусственного интеллекта — ключевой шаг к зрелому и ответственному использованию технологий.

Директор по искусственному интеллекту и данным, старший вице-президент Альфа-Банка Дмитрий Григоров заявил, что разработка единой отраслевой методологии — важный первый шаг, который позволяет говорить на одном языке и опираться на сопоставимые принципы оценки эффективности ИИ. Впереди большая совместная работа, чтобы эти подходы полноценно заработали в реальных процессах и стали работающей практикой рынка, подчеркнул он.

Ожидается, что единый стандарт оценки станет практическим инструментом, облегчающим принятие решений об инвестировании в AI и масштабирование успешных решений по всей отрасли. Кроме того, в первом квартале следующего года Альянс в сфере ИИ совместно со СберУниверситетом разработает образовательный курс по методологии.