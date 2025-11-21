Тысячелетнюю систему проката каноэ обнаружили в США

Археологи из Исторического общества Висконсина обнаружили на дне озера Мендота уникальную находку: скопление из 16 древних каноэ, которое может быть древнейшей в мире системой общего пользования лодками.

Первое каноэ возрастом 1200 лет нашли здесь еще в 2021 году. Последующие раскопки с привлечением специалистов из Висконсинского университета и представителей племен Хо-Чанк и Бад-Ривер позволили отыскать еще 15 лодок. Радиоуглеродный анализ показал, что старейшему каноэ около 5200 лет.

Ученые отмечают, что находки принадлежат к разным эпохам, но сосредоточены в одном месте. Это натолкнуло их на мысль, что здесь существовала некая "парковка" или причал для общего пользования.

"Это место использовалось на протяжении тысячелетий, - комментирует морской археолог Тамара Томсен. - Оно расположено у сети исторических троп, что позволяет предположить: люди оставляли здесь каноэ для коллективного использования, аналогично современному прокату".

По одной из версий, такая система стала возможной из-за длительной засухи, которая наблюдалась в регионе с 7500 до 1000 гг. до н.э. Уровень воды в озере тогда был значительно ниже, и на этом месте было мелководье глубиной около 1,2 метра, идеальное для организации "лодочной станции".