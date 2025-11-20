Раскрыта стоимость большого 3D-аналога Steam Deck

Компания Abxylute запустила краудфандинговую кампанию портативной игровой консоли Abxylute 3D One на Kickstarter. Устройство позиционируется как первая в мире портативная консоль с автостереоскопическим 3D-экраном, не требующим использования специальных очков, сообщает iXBT.

Ключевым отличием устройства стал 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560х1600 пикселей, что существенно превышает стандартные показатели в сегменте портативных консолей. За производительность гаджета отвечает процессор Intel Core Ultra 7 258V, дополненный 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Поддержка 3D заявлена примерно для 50 игр из библиотеки Steam при условии их соответствующей оптимизации.

Среди прочих параметров Abxylute 3D One отмечается поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, наличие USB 3.2, USB-C, Thunderbolt 4, слота для microSD и аккумулятора емкостью 50 Вт*ч при весе в 1,11 кг.

Консоль получила отсоединяемые контроллеры. Без них устройство можно использовать в качестве планшета или компактного ноутбука, для чего компания предлагает фирменный чехол-клавиатуру.

В рамках Kickstarter Abxylute 3D One предлагается по цене $1500 (около 121,4 тыс. руб.), тогда как заявленная розничная стоимость составит $1800 (около 145,6 тыс. руб.).