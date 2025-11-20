Google сделала СМС-сообщения по стандарту RCS открытыми для начальников

Google начала внедрять новую функцию для Pixel — архивирование RCS-сообщений на управляемых «рабочими профилями» устройствах. Эта система создана для компаний, которым нужно хранить переписку сотрудников для отчётности и требований юристов.

© Ferra.ru

Когда организация включает эту функцию, специальное приложение для архивирования получает уведомления о каждом отправленном и полученном RCS-сообщении, а также о его изменениях или удалении. Приложение может прочитать текст и сохранить копию для компании. Сквозное шифрование при этом продолжает работать, уверяет компания.

Google утверждает, что функция работает прозрачно, и скрытно включить её нельзя. Пользователь увидит уведомление. Если ваш Pixel контролируется работодателем, он сможет вести полный журнал RCS-сообщений, включая рабочие чаты в Google Messages.