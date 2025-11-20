«Лабораторию Касперского» снова сертифицировали по международному стандарту

«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27 001:2022. Этот стандарт является самым распространённым в области защиты данных.

Аудит включал проверку сервисов, участвующих в сборе и обработке вредоносных и подозрительных файлов через Kaspersky Security Network, включая Distributed File System для безопасного хранения данных и базу KSNBuffer для статистической обработки информации.

Эксперты оценили документацию, опросили сотрудников и изучили технические и организационные меры защиты данных. Результаты аудита проверялись независимыми специалистами.

Сертификат распространяется на сервисы, расположенные в дата-центрах Цюриха, Франкфурта-на-Майне, Торонто и Москвы.

Ранее компания успешно прошла аудит SOC 2 Type 2, который подтвердил безопасность процессов разработки и выпуска антивирусных баз.