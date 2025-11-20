Pornhub призвал техногигантов перевести проверку возраста на устройства

Представители Pornhub обратились к Apple, Microsoft и Google с предложением внедрить механизмы проверки возраста на уровне операционных систем и магазинов приложений. Об этом сообщает Wired со ссылкой на письмо компании.

По мнению сервиса, действующие меры верификации на уровне сайтов оказались неэффективными и не достигают заявленной цели — защиты несовершеннолетних от доступа к контенту для взрослых. В компании отмечают, что централизованная проверка возраста на уровне устройства позволила бы передавать подтвержденные данные через API без необходимости повторной верификации на каждом отдельном ресурсе. Такой подход, считают в Pornhub, упростил бы соблюдение регуляторных требований и снизил бы риски для конфиденциальности пользователей.

Инициатива стала реакцией на ужесточение законодательства в США и Великобритании. Из-за обязательной верификации возраста Pornhub ограничил доступ в ряде американских штатов, а в Великобритании трафик сервиса сократился примерно на 80%.

Pornhub также указывает на риски существующей модели: передача персональных данных сторонним сайтам может угрожать приватности, а неоднородное применение требований приводит к перетоку аудитории на платформы, где возраст не проверяется.

Apple и Microsoft отказались от комментариев по данному вопросу. В Google заявили, что продолжают работу над новыми механизмами защиты детей в интернете и развитием технологий проверки возраста.