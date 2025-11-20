В Тунисе нашли одну из крупнейших римских маслобоен

В ходе масштабных раскопок в регионе Кассерин, на территории древнего города Циллион в Тунисе, международная археологическая экспедиция обнаружила одну из крупнейших римских маслобоен. Об этом сообщает Университет Ка' Фоскари в Венеции. Находка раскрывает новый взгляд на экономическую систему римской Африки и ее роль в снабжении оливковым маслом всего Средиземноморья.

© Телеканал «Наука»

Раскопки велись с 2023 года при участии Университета Ка' Фоскари, Университета Ла Мануба в Тунисе и Мадридского университета Комплутенсе. С 2025 года миссией руководит профессор Луиджи Сперти, заместитель директора Департамента гуманитарных наук. Археологи сосредоточены на поселении Хенчир-эль-Бегар, идентифицируемом с римским поместьем Сальтус-Бегуенсис. Этот участок площадью около 33 гектаров демонстрирует высокоразвитую сельскохозяйственную инфраструктуру, созданную для производства оливкового масла на промышленных масштабах.

Производственный комплекс

На территории обнаружены два основных сектора. В Хр-Бегар 1 находится монументальный торкулярий с двенадцатью массивными прессами — это крупнейшая маслобойня, найденная в Тунисе, и вторая по величине во всей Римской империи.

Хр-Бегар 2 оснащен восемью дополнительными прессами, что подтверждает непрерывное использование комплекса с III по VI века н. э. Такое долговременное функционирование охватывает римский, вандальский и ранневизантийский периоды, что показывает стабильность аграрной и промышленной деятельности региона.

«Эти находки дают редкую возможность увидеть, как римляне организовывали производство на приграничных территориях и поддерживали устойчивое снабжение», — отмечает профессор Сперти.

Стратегическое значение

Хенчир-эль-Бегар был не только промышленным, но и социально-экономическим центром. Латинская надпись 138 года н. э. разрешает проводить рынок дважды в месяц, что подчеркивает роль поселения в региональной торговле. На рынке встречались римские чиновники, ветераны-поселенцы и местные нумидийские общины. Геофизические исследования выявили сеть домов, складов, дорог и сельскохозяйственных сооружений, показывая, что поселение было гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Культурные и исторические находки

Археологи нашли целую россыпь интересных артефактов — от украшенного медно-латунного браслета до тяжелого каменного снаряда, которым, вероятно, пользовались в боях или на охоте. Попались и обломки старинных скульптур, и детали римских прессов. Позднее эти прессовые элементы просто встроили в византийские стены, будто использовали подручный строительный материал. Такие находки дают представление о том, как люди разных эпох обживали это место, перестраивали его под свои задачи и оставляли после себя следы римской, североафриканской и византийской культур

Экономика оливкового масла

Тунисские условия — высокогорный рельеф, континентальный климат с резкими перепадами температур и ограниченными осадками — создавали идеальные условия для оливковых плантаций. В древности эта территория была одним из ключевых поставщиков масла, используемого в кулинарии, спорте, медицине и даже для освещения. Маслобойни Хенчир-эль-Бегар показывают, как организовывалось промышленное производство, транспортировка и торговля столь важным продуктом в масштабах Римской империи. Оливковое масло остается центральным объектом изучения, как показатель экономической мощи Рима.

Хенчир-эль-Бегар с его масштабной маслобойней, сложными поселениями и многослойной историей может стать одним из самых значимых археологических памятников Северной Африки.