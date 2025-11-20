На территории Коми нашли следы обитания тропических организмов

Российские палеонтологи обнаружили следы совместного обитания на территории современной Республики Коми древних тропических и арктических организмов. Среди них - тепловодные двустворчатые моллюски, которые жили здесь около 300 млн лет назад, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Аннуликонхиды - это двустворчатые моллюски семейства Annuliconchidae, которые существовали на Земле 320-260 млн лет назад, во времена формирования суперконтинента Пангея. Это вымершее семейство имеет родственные связи с современными гребешками. Древние моллюски обитали в теплых мелководных морях, существовавших в эпоху позднепалеозойского оледенения, центр которого находился в Южном полушарии. При этом в Северном полушарии следы оледенения не зафиксированы. Обнаружение аннуликонхидов в Республике Коми (районы рек Кожим и Большая Сыня) указывает на существование в прошлом тепловодных условий на этой территории.

"[На основе анализа находок] мы можем утверждать, что на территории современной Республики Коми около 300 млн лет назад существовала область <…>, где совместно обитали тропические и арктические организмы", - сообщил магистрант кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ Лев Шилехин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Палеонтологи МГУ и Северо-Восточного комплексного НИИ имени Н. А. Шило ДВО РАН впервые проследили изменение ареала древних моллюсков на протяжении 60 млн лет и выяснили, как они реагировали на климатические и географические изменения во времена создания суперконтинента Пангея.

"Оказалось, что ареал Annuliconchidae двигался вслед за изменениями климата: во время похолоданий, маркированных увеличением площади покровных оледенений в Южном полушарии, ареал смещался на север, во время потеплений - на юг. Кроме климатических факторов, сильное влияние оказали и палеогеографические перестройки. Исчезновение Annuliconchidae с территории современной Европейской России связано с закрытием Уральского пролива, соединявшего теплый океан Палеотетис с холодноводным Бореальным океаном. Это событие стало одним из ключевых факторов перестройки морских экосистем и климата планеты", - сообщили в вузе.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Стратиграфия. Геологическая корреляция".