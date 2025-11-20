В России существенно подешевел iPhone 17

Стоимость базового iPhone 17 в России опустилась перед новогодними праздниками до 73 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

В сентябре на старте продаж iPhone 17 в версии на 256 ГБ предлагался российскими продавцами по цене от 110 тыс. руб., а к октябрю цены опустились до 87 тыс. руб. Сейчас на маркетплейсах смартфон в среднем продают за 83 тыс. руб., однако некоторые офлайн-магазины предлагают смартфон по еще более выгодным ценам — от 73,5 тыс. руб.

iPhone 17 — это первый базовый смартфон Apple с ProMotion-экраном с частотой 120 Гц. Устройство также оснащается высокопроизводительным 3-нанометровым чипом Apple A19 и фронтальной камерой Center Stage с разрешением 18 Мп и квадратным сенсором с поддержкой горизонтальных селфи.

Кроме того, впервые в базовом iPhone используются две основные камеры с разрешением 48 Мп. Среди прочего отмечается наличие кнопки Camera Control, выреза Dynamic Island, клавиши Action Button, разъема USB-C и обновленного дизайна с вертикальным расположением камер.