Стало известно, как изменится дизайн отечественной ОС «Аврора»

Разработчики отечественной операционной системы «Аврора» анонсировали крупное обновление, которое выйдет в конце 2025 года. Версия 5.2 получит существенно переработанный пользовательский интерфейс и новые функции, о чем говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Открытая мобильная платформа

«Аврора», созданная компанией «Открытая мобильная платформа», применяется в органах власти и крупном бизнесе для построения защищенной мобильной среды и удаленного доступа к корпоративным системам. В новом релизе разработчики сделали акцент на унификации визуального стиля и повышении читаемости элементов интерфейса.

По словам главного дизайнера системы Алексея Корюкина, команда отказалась от стекломорфизма в пользу более контрастной и функциональной графики. Обновления затронули системные переключатели, индикаторы загрузки, иконки и общую визуальную навигацию. Пользователям будут доступны десять атмосфер (тем оформления), разделенных на фотореалистичные и абстрактные варианты.

Ключевым функциональным нововведением станет альтернативная модель навигации — панель управления с кнопками в нижней части экрана, адаптированная для планшетов, настольных конфигураций и гибридных рабочих сценариев. Элементы панели можно настраивать, а в расширенных режимах она отображает список запущенных приложений.

Существенные изменения затронут работу с текстом и уведомлениями. В систему интегрированы расширенные механизмы орфографического контроля, улучшенные инструменты выделения текста и новые средства управления уведомлениями на уровне отдельных приложений. Также в Авроре 5.2 появится обновлённый регулятор громкости с отдельным управлением разными аудиопотоками, включая будильники.

Также были переработаны настройки биометрии и двухфакторной защиты, а для ввода сложных паролей добавлена специальная клавиатура с жестовым набором символов.

Новым направлением развития станет режим «гибридного рабочего места», позволяющий превратить планшет на базе «Авроры» в полноценную настольную станцию при подключении монитора, клавиатуры и мыши. Система поддерживает работу с несколькими экранами, перенос окон между дисплеями и параллельную работу в нескольких приложениях.

Параллельно разработчики продолжают формировать экосистему «Авроры» как универсальной платформы. После анонса автомобильной версии ОС компания рассматривает расширение на другие классы устройств, включая настольные системы, игровые приставки и платежные терминалы. В дальнейшем также планируется интеграция ИИ-функций и развитие сценариев работы с агентскими системами.

