Названы преимущества шейных беспроводных наушников

Эксперт назвал 6 преимуществ шейных беспроводных наушников перед TWS-форматом
Беспроводные наушники удобны, хорошо звучат и легко помещаются в кармане.
Но есть один большой минус, на который ссылается обозреватель Gizmochina — их якобы очень легко потерять. Поэтому он назвал 6 причин, почему шейные беспроводные наушники лучше TWS.
Они не выпадают
По его словам, вкладыши часто выскальзывают из ушей, особенно в дороге или во время тренировки. Шейные наушники держатся надёжнее: даже если один наушник выпадет, он просто повиснет на проводе.
Дольше работают от батареи
TWS-наушники обычно держатся 5−8 часов, а модели с ANC — ещё меньше. Шейные наушники спокойно работают по 20−30 часов без подзарядки.
Лучшая связь при звонках
Микрофоны у таких моделей часто крупнее и расположены ближе к рту, поэтому голос звучит чище.
Не нужен кейс
Не нужно носить с собой коробочку, следить за контактами или искать место в кармане. Заряжается всё через один USB-C.
Больше комфорта
Лёгкая и гибкая конструкция позволяет носить их часами без усталости.
Более выгодная цена
Шейные модели проще устроены, поэтому стоят дешевле, а за ту же цену часто дают лучшее качество звука и связь.