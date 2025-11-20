Названы преимущества шейных беспроводных наушников

Беспроводные наушники удобны, хорошо звучат и легко помещаются в кармане.

© Ferra.ru

Но есть один большой минус, на который ссылается обозреватель Gizmochina — их якобы очень легко потерять. Поэтому он назвал 6 причин, почему шейные беспроводные наушники лучше TWS.

Они не выпадают

По его словам, вкладыши часто выскальзывают из ушей, особенно в дороге или во время тренировки. Шейные наушники держатся надёжнее: даже если один наушник выпадет, он просто повиснет на проводе.

Дольше работают от батареи

TWS-наушники обычно держатся 5−8 часов, а модели с ANC — ещё меньше. Шейные наушники спокойно работают по 20−30 часов без подзарядки.

Лучшая связь при звонках

Микрофоны у таких моделей часто крупнее и расположены ближе к рту, поэтому голос звучит чище.

© Sony

Не нужен кейс

Не нужно носить с собой коробочку, следить за контактами или искать место в кармане. Заряжается всё через один USB-C.

Больше комфорта

Лёгкая и гибкая конструкция позволяет носить их часами без усталости.

Более выгодная цена

Шейные модели проще устроены, поэтому стоят дешевле, а за ту же цену часто дают лучшее качество звука и связь.