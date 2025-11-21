В Турции найдены пять театральных масок возрастом почти 2000 лет

В древнем городе Кастабала, расположенном в южной турецкой провинции Османие, археологи обнаружили пять новых театральных масок. Находка сделана в монументальном городском театре, предположительно построенном в I веке нашей эры под влиянием Римской империи.

По мнению экспертов, этот театр использовался не только для зрелищ, но и для философских и литературных дискуссий.

Совместные раскопки и значение находки

Археологический проект реализуется совместно Управлением культуры и туризма провинции Османие и Университета Османие Коркут Ата (OKÜ) под руководством доцента Фариса Демира. Он отмечает, что история Кастабалы насчитывает около 2700 лет, и каждое новое открытие помогает реконструировать культурную жизнь древнего города.

«Эти рельефы показывают, что театр был центром не только развлечений. Здесь проходили философские и литературные диалоги. Маски демонстрируют удивительное сочетание восточных и западных художественных традиций, формировавших Кастабалу», — пояснил Демир

До этого археологи находили маски, изображающие персонажей античных трагедий и комедий, а с учетом новых находок их число достигло 36. Некоторые маски сохраняют яркую экспрессию — удивление, гнев или радость — что позволяет реконструировать сценические представления того времени.

Театр для тысяч зрителей

Демир отметил, что древний театр мог вместить около 5000 человек, что подчеркивает его важность для города. Раскопки выявили сохранившиеся архитектурные элементы сцены: колонны с рельефными капителями, декоративные фризы, остатки оркестровой ямы и каменные сиденья. Многие детали удивительно хорошо сохранились, включая следы полированных полов и фрагменты каменной кладки.

«Каждый найденный элемент позволяет представить облик сцены, ее декорации и расположение зрительских мест. Наша цель — не только исследовать участок, но и сохранить его для будущих поколений», — добавил он

Кастабала: перекресток культур

Кастабала, известная в древности как Иераполис-ад-Пирам, находилась недалеко от реки Джейхан и долгое время служила стратегическим и культурным центром. Среди ее особенностей — святилище Артемиды Перасии, почитаемой почти исключительно в этом регионе. Древние источники описывают жриц, ходивших босиком по раскалённым углям во время ритуалов, что выделяло город среди других античных поселений.

Город имел длинный бульвар с колоннадой, соединявший основные общественные здания. Колонны и арки придают современным посетителям ощущение величия города, а остатки декоративных барельефов свидетельствуют о богатстве художественного оформления. На вершине холма сохранилась средневековая крепость, которая подчеркивает стратегическое значение Кастабалы даже после римской эпохи.

Кроме того, город располагался на торговом пути, соединявшем Киликию с Центральной Анатолией, что делало его оживленным центром торговли, культуры и военных операций.

Археологическое наследие

Новые маски углубляют понимание того, как переплетались искусство, философия и религия в Кастабале. Каждая находка помогает археологам воссоздать уникальную атмосферу театра и понять культурное многообразие города.

«С каждым новым элементом сцены и каждым рельефом мы собираем историю театра воедино. Наша главная задача — восстановить здание и сохранить его как объект культурного наследия», — подчеркнул Демир

Наблюдение за масками и архитектурными элементами позволяет представить, как жители Кастабалы участвовали в зрелищах, ритуалах и философских дискуссиях, а также увидеть сочетание восточных и западных культурных влияний.