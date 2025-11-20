Российским ученым удалось вырастить ячмень на «марсианской» почве
Российские ученые смогли вырастить ячмень на почве, которая имитирует марсианский реголит. Он отличается тем, что совершенно безжизненен. Кроме того, марсианский грунт содержит высокую концентрацию солей, которые мешают развитию растительности.
Однако ученые из Южного федерального университета смогли вырастить на таком грунте ячмень.
Для этого они разработали сообщество микроорганизмов, состоящее из 10 штаммов бактерий и дрожжей, сообщает РИА Новости.
Они отвечают за фотосинтез и усвоение углекислого газа, обеспечивают накопление биомассы, повышают устойчивость формирующейся почвы к экстремальным условиям.
В результате ученые получили первые всходы ячменя. Выбор пал на эту культуру, поскольку ячмень устойчив к засоленным почвам с пониженной кислотностью. Кроме того, эта культура способна развиваться при низких температурах и является съедобной.