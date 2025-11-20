Археологи сделали в Выборге две неожиданные находки. В канализационном коллекторе рядом с Выборгским замком обнаружен гербовый камень XV века, принадлежавший влиятельной шведской семье Тоттов. А вскоре при укреплении набережной в центре города рабочие нашли кинжал XIX века, напоминающий кавказскую каму (разновидность холодного оружия).

По словам Александра Смирнова, директора Музея-заповедника «Парк Монрепо», научного сотрудника Центра спасательной археологии ИИМК РАН, многие важные находки, связанные с Выборгским замком, попадались археологам далеко за пределами его стен и часто — случайно.

Потерянный герб

История начинается в конце XIX века: молодой исследователь Альфред Хакман провел первую системную археологическую ревизию замка и в одной из стен зарисовал загадочную каменную плиту. Рисунок сохранился, а сама плита считалась утерянной более ста лет.

Ситуация изменилась, когда археологи исследовали одноэтажный дом 1770‑х годов на противоположном от замка берегу. При раскопках наткнулись на запечатанный канализационный коллектор начала XX века. Когда тяжелую каменную крышку колодца перевернули и очистили, команда с удивлением узнала в ней давно пропавший гербовый камень семьи Тоттов — наместников шведского короля в Выборге. Плита украшала их палаты в 1450‑е годы.

Это рыцарское орнаментальное изображение с шлемом и перьями, по словам Смирнова, несколько отличается от более привычных изображений герба Тоттов и отражает региональную манеру XV века.

«Это подлинный рыцарский знак XV века — средневековое наследие высокого класса, которое заслуживает центрального места в экспозиции музея», — объясняет Смирнов.

Пересмотр ранней истории Выборга

Смирнов также рассказал о широком комплексе археологических работ, которые заставляют пересмотреть давние представления о возникновении Выборга как города. Многолетние раскопки привели исследователей к неожиданной гипотезе: в момент официального присвоения Выборгу городского статуса там, возможно, не существовало полноценного города. По материалам археологов, вокруг укрепленного замка располагались лишь несколько бедных рыболовецких поселений.

Такая интерпретация раннего Выборга способна изменить понимание политической и социальной структуры региона в Средние века. Вместо традиционного образа быстро формирующегося торгового центра перед исследователями встает картина крепости как ядра территории с рассеянными прибрежными общинами.

Археологические работы в Выборге продолжаются. Сейчас идут консервационные работы в Старом соборе, где специалисты стабилизируют древнюю кладку. Тем временем и в центре города, на улице Северный Вал, при укреплении откосов был найден еще один примечательный артефакт. При прокладке грунта на глубине примерно метра рабочие обнаружили старинный кинжал.

Открытие гербовой плиты Тоттов и недавно найденного кинжала подчёркивает археологическое богатство Выборга: здесь переплетаются следы шведских рыцарей, средневековых укреплений и многонациональных культурных влияний.