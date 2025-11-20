Google открыла на Тайване крупнейший за пределами США ИИ-центр

Компания Google открыла на Тайване крупнейший за пределами Соединенных Штатов инженерный центр, специализирующийся на разработке аппаратной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). По словам представителей компании, это демонстрирует уверенность в острове как надежном технологическом партнере.

Центр будет заниматься созданием и тестированием технологий, которые затем будут развертываться в дата-центрах Google по всему миру. Тайвань является важным звеном в глобальной цепочке поставок полупроводников, здесь базируется крупнейший контрактный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

На церемонии открытия присутствовали представители администрации Тайваня и американской дипломатической миссии. Они отметили, что проект отражает углубление партнерства между США и Тайванем в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.