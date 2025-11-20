Huawei открыла предзаказ на складной Mate X7

Huawei начала принимать предзаказы на новый складной Mate X7. Доступны пять цветовых вариантов и несколько конфигураций памяти.

© Ferra.ru

Смартфон получил обновлённый дизайн: вместо привычного круглого модуля камеры компания использовала «угловатую» рамку. Корпус устойчив к падениям, ударам и другим повреждениям.

Для предзаказа доступны пять цветов: чёрный обсидиан, облачно-синий, облачно-белый, универсально-красный и фиолетовый «Призрак».

© Huawei

Обычная версия Mate X7 предлагается в комплектациях 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Фиолетовая версия получила больше памяти — 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Отправка устройств, по предварительным данным, начнётся 28 ноября.