Названы риски посещения пиратских сайтов для просмотра фильмов

Просмотр фильма на пиратских сайтах — это не только незаконный способ посмотреть новинку, но и серьёзный риск, сказал в беседе с RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Такие платформы редко зарабатывают на кино и почти всегда получают прибыль через агрессивную рекламу и сторонние рекламные сети низкого качества. Это делает пиратские сайты одними из самых частых источников заражения устройств», — отметил он.

Заражение устройства может произойти даже без скачивания файлов, порой достаточно просто открыть страницу с фильмом, предупредил эксперт.

«Это происходит благодаря технике невидимого заражения, известной как drive-by download. В этом случае пользователь не скачивает никаких файлов и не нажимает на подозрительные кнопки. Вредоносные элементы попадают на устройство автоматически в момент открытия страницы», — пояснил он.

По его словам, злоумышленники внедряют в код сайта скрытые скрипты, которые проверяют систему на уязвимости и, обнаружив подходящий способ, незаметно загружают и запускают вредоносный загрузчик, а затем и основную вредоносную программу, продолжил Зыков.

«Вредоносный код может маскироваться и под кнопку воспроизведения, уведомление об обновлении плеера или предложением установить «кодек для HD-просмотра». На практике это приводит к загрузке троянов, шпионских программ, скрытых майнеров и тому подобного», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что пиратские онлайн-кинотеатры нередко становятся средой для масштабных мошеннических схем.

«Через рекламные перенаправления пользователи попадают на фишинговые страницы с предложением «оформить подписку за 1 рубль», после чего начинается регулярное списание денег. Вместе с этим активно собираются личные данные: электронные адреса, номера телефонов, логины соцсетей и даже технические характеристики устройства», — рассказал он.

Отдельно стоит отметить, что опасности не ограничиваются только компьютерами и смартфонами, заметил Зыков.

«Известны случаи, когда через браузер смарт-телевизора устанавливалась вредоносная программа, блокировавшая управление и демонстрировавшая рекламу поверх всех каналов до момента оплаты «разблокировки», — подытожил он.

