GigaChat ускорит проверку документов при строительстве линейных объектов

Вместе со Сбером «Газпром трансгаз Томск» внедряет нейросеть GigaChat для бизнеса для автоматизации проверки исполнительной документации при строительстве линейных объектов. Пилотный проект представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Отмечается, что строительство линейных объектов, особенно силами широкого круга подрядчиков, часто связано с большим объемом работы по проверке закрывающих документов, специалисты вручную сверяют данные из сотен документов с проектной документацией, что замедляет ввод объектов в эксплуатацию. ИИ позволяет многократно ускорить процесс и минимизирует ошибки при согласовании документов.

«Новое решение на базе нейросети GigaChat автоматически распознает документы, в том числе таблицы, и сверяет объемы работ по разным актам с объемами, указанными в комплектовочной ведомости, а заодно проверяет орфографию и пунктуацию. Уже первые результаты показали, что наше решение устраняет ошибки, повышая качество строительного контроля», — отметил руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев.

Глава «Газпром трансгаз Томска» Владислав Бородин добавил, что внедрение технологий ИИ позволяет не только повысить качество контроля, но и ускорить процессы приемки объектов.

В Сбере добавили, что в перспективе массовое внедрение AI-помощника в линейное строительство по всей России кардинально ускорит стройконтроль и позволит намного быстрее вводить объекты в эксплуатацию. Cпециалисты по приемке смогут уделять больше времени проблемным вопросам, а всю рутину возьмет на себя ИИ.