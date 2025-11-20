На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца

Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего привычные размеры, зарегистрировано в ночь на 20 ноября на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли, сообщают Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

Что такое протуберанец? Это образование из плазмы, которое удерживается магнитным полем над поверхностью Солнца. Протуберанцы бывают разной формы и размера: могут напоминать арки, волокна, клочки, петли, тонкие нити или плотные сгустки.

В данном случае источник находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз. Поэтому о каких-либо подробностях сказать сложно. По словам специалистов, три дня назад примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая "нога" протуберанца, было выброшено крупное облако плазмы. Как предполагают, именно оно с большой вероятностью ударит завтра по расположенному в 230 миллионах км от Солнца объекту 3I/ATLAS.

Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник на Солнце и, возможно, связаны с тем же центром 4274, который на прошлой неделе, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне, делают вывод ученые.