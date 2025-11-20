На Алтае обнаружены новые пещеры денисовцев

Две пещеры, в которых обитали представители одного из подвидов древних людей, денисовцы, обнаружены на Алтае, сообщил заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Михаил Шуньков.

Его слова передает Интерфакс.

«Здесь помимо культурного слоя эпохи ранней бронзы, это афанасьевская культура, нижние культурные горизонты содержали каменные материалы, традиция обработки которых ближе к культурным традициям денисовцев, а не неандертальцев, которые обитали в пещере Окладникова по соседству с этой пещерой (Березовкой – прим.ред.)», — сказал Шуньков.

Как отмечается, примерно в 200 метрах выше Денисовой пещеры была обнаружена новая пещера, получившая название «Пещера Сурка». В ее нижних слоях были найдены археологические материалы, относящиеся к денисовцам.

«Мы четко можем констатировать, что это было временное охотничье прибежище», — сказал Шуньков.

Археолог добавил, что в «Пещере Сурка» были обнаружены и останки животных, на которых охотились древние люди, – сибирских горных козлов и прочих.

По информации Шунькова, в настоящее время ведутся обсуждения о том, где находилась центральная часть популяции денисовцев. Так, некоторые ученые полагают, что Алтайская область была лишь периферией их ареала. В новой денисовой пещере были найдены генетические материалы, которые позволяют проследить присутствие денисовцев в этом регионе с приблизительно 250 тыс. до 50 тыс. лет назад.

В июне группа ученых из Китайской академии наук идентифицировала останки таинственного «человека-дракона» (Homo longi), найденного почти 90 лет назад в Харбине. Предполагалось, что эти окаменелости могли принадлежать неизвестному виду людей. Как выяснилось впоследствии, результаты анализа указали на связь с денисовцами, чьи останки до этого находили только в Сибири.